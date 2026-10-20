Эксперт объяснил, как вернуть деньги за скрытые дефекты квартиры
После покупки квартиры на вторичном рынке владелец может обнаружить скрытые дефекты: протечки, плесень, неисправную проводку или незаконную перепланировку. В некоторых случаях покупатель вправе потребовать от бывшего собственника компенсацию расходов на ремонт, уменьшение стоимости жилья или расторжение договора купли-продажи.
Об этом RT рассказал директор компании «Жилфонд» Александр Чернокульский. По его словам, продавец несёт ответственность за недостатки недвижимости, если покупатель докажет, что они существовали до передачи квартиры или возникли по причинам, появившимся до этого момента. Важно также, предупредил ли продавец о проблемах до заключения сделки.
Одними из распространённых скрытых дефектов эксперт назвал протечки и плесень, которые могут проявиться в отопительный сезон или после сильных дождей. Если проблема связана с общедомовыми коммуникациями, кровлей или межпанельными швами, обращаться следует в управляющую компанию. Если же бывший собственник скрыл неисправности внутриквартирной разводки под отделкой, претензии можно предъявить ему.
Покупатели также могут обнаружить изношенную электропроводку или неисправную канализацию, скрытую в стяжке пола. В таких случаях для предъявления требований продавцу потребуется подтвердить, что дефект существовал до передачи жилья. Если собственник знал о неисправности и не сообщил о ней, это также может иметь значение.
Ещё одна проблема — несогласованная перепланировка или расхождение фактической площади квартиры с данными документов. По словам Чернокульского, в подобных случаях требования можно предъявить бывшему владельцу. Если агентство недвижимости по договору обязалось предоставить достоверные сведения об объекте, но скрыло или исказило информацию, претензии могут возникнуть и к нему.
Эксперт отметил, что в отдельных случаях покупатель вправе потребовать вернуть комиссию агентства. Если спор дойдёт до суда и требования удовлетворят, суд может взыскать предусмотренный законодательством о защите прав потребителей штраф. Его размер и применимость зависят от обстоятельств дела.
Особенно серьёзная ситуация возникает, если дом признали аварийным ещё до продажи, а покупатель узнал об этом только после сделки. Если продавец скрыл такую информацию, покупатель может предъявить ему требования, в том числе добиваться расторжения договора.
Чернокульский уточнил, что при отсутствии гарантийного срока недостатки по общему правилу можно обнаружить в разумный срок, но не позднее двух лет с момента передачи квартиры, если законом или договором не предусмотрен более длительный период. При этом покупателю необходимо доказать, что дефект возник до передачи недвижимости. Для этого может потребоваться строительно-техническая экспертиза.
Если доказательства собраны, эксперт советует начать с письменной претензии, потребовав возместить расходы на ремонт или уменьшить стоимость квартиры. При отказе продавца спор можно передать в суд.
Расторжение договора возможно при существенных недостатках — например, если их нельзя устранить или стоимость ремонта несоразмерно высока. Однако эксперт предупреждает, что такой вариант сопряжён с рисками: покупателю придётся вернуть квартиру, а продавец должен будет вернуть деньги. Если он уже потратил их на другое жильё и не сможет исполнить решение суда, взыскание может затянуться на годы.
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