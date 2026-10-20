Эксперт объяснил, как вернуть деньги за скрытые дефекты квартиры

20 октября 2026, 10:30

Эксперт Чернокульский: продавец несет ответственность за дефекты жилья

Фото: istockphoto / marchmeena29

После покупки квартиры на вторичном рынке владелец может обнаружить скрытые дефекты: протечки, плесень, неисправную проводку или незаконную перепланировку. В некоторых случаях покупатель вправе потребовать от бывшего собственника компенсацию расходов на ремонт, уменьшение стоимости жилья или расторжение договора купли-продажи.