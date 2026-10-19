Подавший аварийный сигнал самолет ВВС США сел в Джорджии

19 октября 2026, 19:43

Фото: iStock/Diy1

Самолет ВВС США Lockheed C-130H Hercules, подавший сигнал тревоги во время полета, вернулся в пункт отправления. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полетные данные.