Подавший аварийный сигнал самолет ВВС США сел в Джорджии
Самолет ВВС США Lockheed C-130H Hercules, подавший сигнал тревоги во время полета, вернулся в пункт отправления. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полетные данные.
Журналисты уточнили, что воздушное судно приземлилось примерно в 18:16 по московскому времени у города Мариетта. Сигнал тревоги борт подал вечером 19 октября, находясь в небе над Алабамой. Лайнер вылетел из Джорджии, а вскоре после этого пилот передал код 7700 и повернул обратно в сторону штата, снижая высоту.
Ранее сообщалось о похожем инциденте с грузовым самолетом Boeing 747-87UF авиакомпании Atlas Air, следовавшим из Анкориджа на Аляске в китайский Шэньчжэнь. Воздушное судно покинуло аэропорт имени Теда Стивенса, но почти через час экипаж установил на транспондере код 7700 и вернулся в пункт вылета.
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