На Украине призвали граждан копить на пенсии и работать до глубокой старости

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Замминистра социальной политики Дарья Марчак заявила, что украинцы должны быть готовы самостоятельно откладывать пенсию и трудиться до глубокой старости на фоне критической ситуации с демографией в стране. Об этом сообщает издание «Страна».
Марчак отметила, что граждане Украины должны работать так долго, как могут. Уточняется, что согласно процентному соотношению,в настоящее время один налогоплательщик обеспечивает пенсию для одного пенсионера, а в в скором времени ситуация может ухудшиться гораздо сильнее.
Марчак заключила, что общий пенсионный возраст на Украине варьируется от 60 до 65 лет, причем иногда украинцы досрочно выходят на пенсию.
Ранее сообщалось, что сотрудники военкомата при поддержке полицейских задержали мужчин-кришнаитов недалеко от Мукачево Закарпатской области на западе Украины.
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Марчак заключила, что общий пенсионный возраст на Украине варьируется от 60 до 65 лет, причем иногда украинцы досрочно выходят на пенсию.
Ранее сообщалось, что сотрудники военкомата при поддержке полицейских задержали мужчин-кришнаитов недалеко от Мукачево Закарпатской области на западе Украины.
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Екатерина Коршунова