Эксперт объяснил, когда коммунальщики должны платить неустойку за отсутствие отопления

09 февраля 2026, 17:42

Юрист Хаминский объяснил, когда можно взыскать неустойку за холодные батареи

Фото: iStock/almaphoto

Жильцы могут рассчитывать на неустойку, если батареи в их квартирах остаются холодными дольше положенного. Об этом «Татар-информу» рассказал юрист Александр Хаминский.