Эксперт объяснил, когда коммунальщики должны платить неустойку за отсутствие отопления

Юрист Хаминский объяснил, когда можно взыскать неустойку за холодные батареи
Жильцы могут рассчитывать на неустойку, если батареи в их квартирах остаются холодными дольше положенного. Об этом «Татар-информу» рассказал юрист Александр Хаминский.



По его словам, допустимая продолжительность отключения отопления зависит от температуры в помещении. Если она держится в диапазоне от +12 до +22 градусов, батареи могут быть холодными не более 16 часов. При температуре от +6 до +12 градусов этот срок сокращается до 8 часов.

Если же в квартире еще меньше градусов, отключать отопление нельзя вовсе. При этом суммарное время всех отключений в течение одного месяца не должно превышать 24 часов.

Эксперт добавил, что в случае выхода из норматива с коммунальных служб можно взыскать неустойку в размере 0,15% от месячной стоимости услуг за каждый час превышения. Если из-за холода в квартире был причинен иной ущерб (например, жилец заболел), можно также потребовать компенсацию.

