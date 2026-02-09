В течение года ЦБ создаст единый реестр банковских карт россиян
Центральный банк России в течение года запустит единый реестр банковских карт граждан. Об этом пишет РИА Новости.
Заместитель министра цифрового развития Иван Лебедев сообщил, что ресурс позволит узнать, сколько расчетных носителей оформлено на каждого человека и в каких банках они находятся. По его словам, работа над проектом идет активно. Центральный банк взял на себя обязательство создать эту базу, что поможет улучшить контроль в финансовой сфере. Он добавил, что все важные аспекты учтены, и новая система отвечает интересам граждан и требованиям государства.
Этот шаг может изменить подход к регулированию финансов и повысить прозрачность в банковской системе. Теперь россияне смогут лучше понимать, как организованы их финансовые инструменты.
