Кузнецов: российские покупатели стали меньше зависеть от известных брендов
Российские покупатели стали меньше зависеть от известных брендов и чаще выбирать новые марки товаров. Об этом сообщил директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов, его слова приводит ТАСС.
По оценке чиновника, потребители стали более открыты к незнакомой продукции, что может свидетельствовать о постепенном переходе к рациональному потреблению. Он отметил, что все заметнее тенденция к более редким, но при этом более дорогим покупкам.
Кузнецов также обратил внимание на быстрый рост сегмента готовой еды в торговых сетях и супермаркетах. По его словам, эта категория сейчас демонстрирует одни из самых высоких темпов развития на рынке.
