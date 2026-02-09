Кузнецов: российские покупатели стали меньше зависеть от известных брендов

09 февраля 2026, 17:37

Фото: iStock/AnnaStills

Российские покупатели стали меньше зависеть от известных брендов и чаще выбирать новые марки товаров. Об этом сообщил директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов, его слова приводит ТАСС.