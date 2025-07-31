Эксперт объяснил, когда могут оштрафовать за кормление голубей у подъезда

31 июля 2025, 13:38

Эксперт Бондарь: штрафов в 400 тысяч за кормление голубей у подъезда не будет

Фото: iStock/Tomasz Śmigla

Кормление голубей возле подъездов не запрещено законом напрямую, но может повлечь штраф, если такие действия приводят к нарушению санитарных норм. Об этом заявил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.





По его словам, которые приводит Life.ru, статья 8.2 КоАП РФ, часто упоминяющаяся в этом контексте, относится к обращению с отходами, но не имеет никакого отношения к живым птицам. Она применяется, если человек, например, выбрасывает мусор в неположенном месте.



«В России нет закона, прямо запрещающего кормить птиц. Более того, если бы кормление трактовалось как «обращение с отходами», то любая бабушка, бросающая крошки голубям, автоматически становилась бы нарушителем, что выглядит абсурдно», — подчеркнул общественный деятель.