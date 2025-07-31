Эксперт Силаев раскрыл секрет незаметных подписок и методы борьбы с ними

31 июля 2025, 11:53

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Эксперт Юрий Силаев рассказал, как защититься от автоматической подписки. По его словам, очень важно внимательно изучать условия пользования сервисом, не вводить данные банковской карты для бесплатной версии и пользоваться временными картами.





Также рекомендуется сразу отключать автопродление и удалять сохраненные платежные данные. При несанкционированном списании следует отменить подписку через магазин приложений и обратиться в техподдержку сервиса или банк.





«По закону пользователь имеет право отказаться от подписки и потребовать возврата средств, особенно если условия были неочевидными», — напомнил эксперт в беседе с RT.