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Эксперт Силаев раскрыл секрет незаметных подписок и методы борьбы с ними

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Эксперт Юрий Силаев рассказал, как защититься от автоматической подписки. По его словам, очень важно внимательно изучать условия пользования сервисом, не вводить данные банковской карты для бесплатной версии и пользоваться временными картами.



Также рекомендуется сразу отключать автопродление и удалять сохраненные платежные данные. При несанкционированном списании следует отменить подписку через магазин приложений и обратиться в техподдержку сервиса или банк.

«По закону пользователь имеет право отказаться от подписки и потребовать возврата средств, особенно если условия были неочевидными», — напомнил эксперт в беседе с RT.
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Виктория Иванченко

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