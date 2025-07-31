Диетолог назвала принципы питания, облегчающие состояние в жару
Диетолог Елена Соломатина перечислила принципы питания, которые облегчат состояние в жару. Об этом она рассказала в беседе с RT.
В пиковые моменты жары не следует нагружать организм, поэтому в такое время следует правильно выстраивать питание. Прежде всего, лёгким должен быть обед. Ближе к закату, но не перед сном, организм уже готов к усвоению более тяжёлой пищи.
Также Соломатина призвала не делать слишком большие интервалы между приёмами пищи и отказаться от системы трёхразового питания. Вместо этого следует делать лёгкие перекусы, чтобы обеспечить выработку определённого количества ферментов и желудочного сока.
Диетолог порекомендовала включить в рацион рыбу, кисломолочные и ферментированные продукты, несладкие ягоды и некрахмалистые овощи.
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