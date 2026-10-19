Замерзшую пару туристов обнаружили на дне ущелья после 36 часов в горах
В США двоих туристов спасли после того, как они потерялись в горах на большой высоте и провели там 36 часов без необходимого снаряжения и теплой одежды. Об этом сообщает телеканал KRCRTV.
19-летний парень и 20-летняя девушка из Солт-Лейк-Сити отправились в однодневный поход вместе с приятелем по маршруту Avalanche Gulch. Последний оставил друзей ниже по пути и пошел на вершину один. Поздним вечером туристы вызвали спасателей: они замерзли на высоте около 3,3 тысячи метров и не могли спуститься сами. Диспетчеры посоветовали им двигаться вниз, чтобы согреться. К двум часам ночи пара дошла до озера Хелен, находящемся на высоте 3,1 тысячи метров над уровнем моря, после чего телефоны разрядились.
Вскоре на поиски вышли наземные группы и авиация. Около девяти часов утра спасатели заметили с вертолета двух других туристов, которым помощь не требовалась. Около четырех часов дня они услышали крики и нашли пропавших на дне ущелья в 300 метрах от тропы. Оба были целы и выбрались с помощью спасателей.
Шериф округа Сискию отметил, что это уже третье спасение на этом маршруте за месяц. Власти предупреждают: в это время года здесь ухудшаются условия, возможны камнепады и холода, поэтому туристам стоит готовиться к незапланированной ночевке.
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