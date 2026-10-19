Замерзшую пару туристов обнаружили на дне ущелья после 36 часов в горах

19 октября 2026, 13:53

В США спасли двух туристов, которые заблудились и провели 36 часов в горах

Фото: iStock/molchanovdmitry

В США двоих туристов спасли после того, как они потерялись в горах на большой высоте и провели там 36 часов без необходимого снаряжения и теплой одежды. Об этом сообщает телеканал KRCRTV.