Работникам могут разрешить получать деньги за неиспользованный отпуск
Депутаты партии «Новые люди» предложили внести изменения в Трудовой кодекс РФ, чтобы работники могли по собственной инициативе получать денежную компенсацию за неиспользованные дни ежегодного отпуска, не прекращая трудовую деятельность, сообщет Life.ru.
С соответствующим обращением к министру труда и социальной защиты Антону Котякову выступили депутаты Владислав Даванков, Анна Скрозникова и Олег Леонов.
Сейчас компенсация за неиспользованный отпуск предусмотрена преимущественно при увольнении. Согласно статье 126 Трудового кодекса, получить её можно только за дни отдыха, превышающие минимальные 28 календарных, и лишь по письменному заявлению сотрудника.
Авторы инициативы считают, что новшество поможет работодателям снизить «отпускные долги» и уменьшить финансовую нагрузку при выплатах компенсаций при увольнении.
