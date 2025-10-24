ТАСС: Сотовые операторы начнут блокировать лишние сим-карты россиян с 1 ноября
С 1 ноября в России на одного человека можно будет зарегистрировать не более 20 SIM-карт — такое ограничение вводится законом о защите от преступлений с использованием мобильной связи.
Как пишет ТАСС, если лимит превысить, операторы не будут иметь права обслуживать лишние номера.
В киберполиции (УБК МВД) пояснили, что проверить количество оформленных на вас SIM-карт можно несколькими способами: через «Госуслуги» или у своего мобильного оператора. После входа в личный кабинет на «Госуслугах» во вкладке «SIM‑карты» отображается весь список номеров, привязанных к паспорту.
Если в списке вы обнаружите незнакомые номера, от них следует отказаться — это можно сделать прямо на «Госуслугах» или в салоне связи. Отсутствие вашего основного номера в перечне может означать, что его оформили на старый паспорт. В таком случае нужно обратиться к оператору для обновления данных.
В ведомстве также рекомендовали проверить все зарегистрированные номера — в том числе те, что оформлялись для родственников или «про запас». Проверка займет несколько минут, поможет избежать блокировок и защитит от мошенников.
Также уточнить и получить полный список можно, позвонив в поддержку оператора или посетив его офис с паспортом.
Читайте также: