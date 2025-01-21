Эксперт объяснил, кому нужно менять водительские права в 2025 году

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Автоэксперт Дмитрий Попов объяснил, кому следует поменять водительские права. Он отметил, что в 2025 году обновить этот документ нужно будет тем, у кого срок его действия истек в 2022 году, сославшись на постановление правительства, продлившее действие удостоверений на 3 года.
«Таким образом, те, у кого водительское заканчивалось в 2022 году, приехали уже к дате окончания срока действия водительского и надо бежать его менять. А те, у кого срок в 2023-м, побегут через год. И так далее. Берем свое водительское и прибавляем к дате окончания срока его действия (если это период с 01.01.2022 по 31.12.2025) цифру три и получаем точную дату», — поделился Попов в беседе с RT.Тем временем автоэксперты сервиса «СберАвто» поделились с «Известиями» нестандартными советами для водителей в условиях зимы. В это время года следует снижать давление в шинах перед долгими поездками, не пользоваться режимом круиз-контроля и отказаться от резкого торможения, поделились специалисты.
«При заносе передних колес (недостаточная поворачиваемость) следует убрать газ, повернуть руль в сторону заноса и дать машине вернуть сцепление с дорогой. При заносе задних колес (избыточная поворачиваемость) необходимо аккуратно повернуть руль в сторону заноса, чтобы выровнять машину, и избегать резкого нажатия на тормоз или газ», — советуют эксперты.Читайте также:
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