Назван топ самых популярных дизельных авто в России

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Самыми популярными автомобилями с дизельными моторами в России стали BMW 5 Series VII поколения, BMW Х5 III поколения и Audi Q7 II генерации. Об этом заявил директор по закупкам автодилерского холдинга «Рольф» Игорь Головань, отметив, что средняя стоимость этих машин составляет 3,6 млн, 3,8 млн и 4,3 млн рублей соответственно.
«На четвертом месте оказалась еще одна модель BMW — купе-кроссовер X6 второго поколения, выпускавшийся в 2014-2019 годах. Средняя цена такого автомобиля составляет 4,2 млн рублей. За ним следуют рестайлинговый Toyota Land Cruiser 200, BMW 3 Series (2018-2022 годов выпуска), Kia Carnival, BMW X3 третьего поколения, Hyundai Santa Fe (2018-2024 годов) и Range Rover Evoque», — поделился эксперт в беседе с «Газетой.Ru».Вместе с тем стало известно, почему россияне стали чаще пользоваться платными трассами. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков считает главной причиной увеличение количества такого вида дорог. В разговоре с RT автоэксперт отметил, что платные трассы появляются уже не только на федеральном уровне, но и на региональном, что неизбежно приводит к росту числа поездок по ним.
«Но хорошо, что такие дороги есть. Потому что тот, кто может платить, едет по платной дороге и автоматически разгружает бесплатную», — добавил Кадаков.Читайте также:
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