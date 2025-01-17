Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Названы самые популярные автомобили с пробегом до 2 млн рублей

Названы самые популярные автомобили с пробегом до 2 млн рублей

Самыми популярными авто с пробегом до 2 млн стали Volkswagen, Hyundai и Kia
Фото: iStock/3dan3

Фото: iStock/3dan3

Самыми популярными автомобилями с пробегом в бюджете до 2 млн рублей в 2024 году стали модели Volkswagen, Hyundai и Kia. Об этом сообщил директор по закупкам департамента автомобилей с пробегом автодилерского холдинга «Рольф» Игорь Головань. По его данным, с большим отрывом первое место забрал рестайлинговый Polo пятого поколения.
«На втором месте оказался кроссовер Hyundai Creta первого поколения (производился с 2016 по 2020 год). Третье и четвертое места заняли Kia Rio и Hyundai Solaris 2017–2020 годов выпуска», — поделился автоэксперт в беседе с «Газетой.Ru».
В то же время автоэксперт Владимир Сажин рассказал, как автосалоны навязывают дополнительные услуги. В разговоре с Общественной Службой Новостей специалист пояснил, что с их помощью дилеры пытаются покрывать все накладные расходы, так как дельта заработка от заводской цены составляет лишь 3-4%. Именно поэтому, по его мнению, салоны включают в договор покупки кредитование, КАСКО, помощь на дороге и даже консультации с автоюристами.


«Если вы заметили в договоре сомнительные услуги, требуйте их исключения. А если услуга уже навязана, обращайтесь к юристам. Судебная практика все чаще встает на сторону потребителей», — подчеркнул эксперт.
Читайте также:

Назван топ самых популярных дизельных авто в России

Автоэксперт назвал неисправности, с которыми нельзя покупать машину

Названы самые надежные китайские кроссоверы для русской зимы
#эксперт
#помощь
#договор
#консультации
#цены
#авто
#услуги
#расходы
#покупки