Названы самые популярные автомобили с пробегом до 2 млн рублей

Самыми популярными автомобилями с пробегом в бюджете до 2 млн рублей в 2024 году стали модели Volkswagen, Hyundai и Kia. Об этом сообщил директор по закупкам департамента автомобилей с пробегом автодилерского холдинга «Рольф» Игорь Головань. По его данным, с большим отрывом первое место забрал рестайлинговый Polo пятого поколения.