Эксперт объяснил, может ли микропластик из одноразовых стаканчиков попасть в кофе
Попадание микропластика в напитки из одноразового стакана теоретически возможно. Об этом заявил кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.
По его словам, которые передает телеканал RT, одноразовые стаканы обычно изготавливают из картона, покрытого изнутри тонким слоем полимера, который защищает бумагу от влаги. Пластиковые крышки часто делают из полипропилена или полистирола.
При контакте с жидкостью, температура которой достигает 70–90 градусов, свойства полимерного материала несколько меняются. На поверхности могут появляться микродефекты, и отдельные фрагменты размером в микрометры способны попадать в напиток. При этом пластик не растворяется в напитке и не переходит в него как химическое вещество.
Эксперт отметил, что за то короткое время, пока напиток пьют, выделение микрочастиц минимально и не представляет значимой угрозы для здоровья. Однако количество микропластика может увеличиться, если напиток повторно нагревают в том же стакане или интенсивно перемешивают ложкой, задевая стенки. Тем, кто хочет снизить контакт напитка с пластиком, эксперт посоветовал использовать многоразовые термокружки.
