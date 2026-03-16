Российские пользователи массово пожаловались на сбой в работе Telegram
Массовый сбой произошел в работе мессенджера Telegram на территории России. Об этом свидетельствуют данные сервиса «СБОЙ.РФ».
Отмечается, что за последний час поступило 105 жалоб от пользователей. Накануне, 15 марта, неполадки также были масштабными — сервис Downdetector зафиксировал 9589 обращений, а «СБОЙ.РФ» — 5597.
Чаще всего о проблемах сообщают пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Вологодской и Воронежской областей. По их словам, не открывается приложение, не отправляются сообщения, не загружаются фото и видео.
Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил, что при ограничениях Telegram в России мессенджер может не работать даже с VPN.
Читайте также: