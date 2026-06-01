Эксперт объяснил, от чего зависит оттенок загара
Доктор медицинских наук, доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения ОНК «Институт медицины и наук о жизни» БФУ имени Канта Андрей Тарасов рассказал, что цвет загара зависит от высоты солнца над горизонтом. По его словам, именно поэтому после отдыха на разных морях люди возвращаются с разным оттенком кожи. Об этом пишет РИА Новости.
Тарасов пояснил, что значение имеет не только время, проведенное на солнце, но и угол падения солнечных лучей на поверхность Земли. На юге солнце поднимается высоко над горизонтом. Из-за этого кожа получает более интенсивное солнечное воздействие. Загар появляется быстрее и становится темным и насыщенным. При этом риск ожогов растет, поскольку кожа не успевает полностью адаптироваться к такому воздействию.
В северных широтах, включая побережье Балтийского моря и Калининградскую область, солнце находится ниже. Лучи проходят через более толстый слой атмосферы, поэтому оттенок загара меняется. По словам ученого, северный загар обычно светло-коричневый, с бронзово-оливковым оттенком. Он выглядит более ровным и естественным.
