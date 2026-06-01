МВД предупредило о мошенничестве на теме инвестиций в ИИ
В управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ предупредили, что мошенники используют интерес россиян к новым технологиям. Они обещают быстрый заработок на инвестициях в ИИ-компании, обучение работе с нейросетями или удаленную работу «AI-специалистом». Об этом пишет РИА Новости.
По данным ведомства, злоумышленники предлагают оплатить «доступ к уникальной платформе», «обязательную подписку», «обучающий курс» или «страховой депозит» для начала работы. После перевода денег они перестают выходить на связь или продолжают требовать новые суммы под разными предлогами. В МВД сообщили, что распространение получили и псевдоинвестиционные проекты. Их организаторы обещают сверхдоходы «благодаря искусственному интеллекту», хотя на деле не ведут никакой реальной деятельности.
В ведомстве отметили, что популярность таких схем связана с высоким интересом к новым технологиям. При этом многие плохо понимают, как они работают. Этим, по оценке МВД, и пользуются мошенники, создавая видимость инновационности и профессиональной экспертизы.
