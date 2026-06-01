Путин наградит многодетные семьи в День защиты детей
В Международный день защиты детей президент России Владимир Путин проведет в Кремле торжественную церемонию вручения государственных наград многодетным родителям. Мероприятие состоится в понедельник 1 июня, сообщили в пресс‑службе главы государства.
Отличившихся граждан наградят орденом «Родительская слава» и званием «Мать‑героиня». В мероприятии примут участие девять многодетных семей.
Орден «Родительская слава», учрежденный указом президента в 2008 году, присуждается родителям или усыновителям, воспитавшим семерых и более детей. Звание «Мать‑героиня», возрожденное в России в 2022 году, присваивается матерям, родившим и воспитавшим десять и более наследников. Вместе с тем им вручают особый одноименный орден.
