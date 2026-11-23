23 ноября 2026, 01:14

СК: Поиски семьи Усольцевых могут возобновить, если возникнет такая необходимость

Фото: iStock/avtk

Поиски семьи Усольцевых могут возобновить, если возникнет необходимость. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю Яна Сырымбетова.





Напомним, что Усольцевы пропали больше года назад в красноярской тайге. Сергей, его жена Ирина и их пятилетняя дочь ушли прошлой осенью в поход к горе Буратинка и не вернулись. Вместе с ними была собака породы корги. Спасательная операция проводилась несколько раз — найти семью не удалось. Следователи считают несчастный случай основной версией исчезновения Усольцевых, но не снимают с рассмотрения и криминальный вариант.





Выяснилось, кто выбрал и заранее спланировал поездку семьи Усольцевых в Кутурчин

«С учётом собранных материалов уголовного дела при необходимости и целесообразности поисковые мероприятия будут продолжены», — подчеркнула Сырымбетова.