23 ноября 2026, 06:22

Фото: iStock/Roman Bjuty

В Лазовском заповеднике Приморья сняли на видео редкую белую выдру. Об этом сообщили в Telegram-канале «Центр "Амурский тигр"».





Животное с необычным светлым мехом запечатлел сотрудник заповедника. Директор Объединённой дирекции Лазовского заповедника и нацпарка «Зов тигра» Владимир Арамилев отметил, что белая выдра — большая редкость. Однако несколько лет назад в районе бухты Проселочной во время мониторинга инфекционных заболеваний в живоловушку попала хищница именно такого цвета.



«Возможно, её или её детей снова зафиксировали визуально. В других местах они не встречаются вовсе», — пояснил Арамилев.