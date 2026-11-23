В заповеднике Приморья удалось снять на видео редкую белую «выдру-призрака»
В Лазовском заповеднике Приморья сняли на видео редкую белую выдру. Об этом сообщили в Telegram-канале «Центр "Амурский тигр"».
Животное с необычным светлым мехом запечатлел сотрудник заповедника. Директор Объединённой дирекции Лазовского заповедника и нацпарка «Зов тигра» Владимир Арамилев отметил, что белая выдра — большая редкость. Однако несколько лет назад в районе бухты Проселочной во время мониторинга инфекционных заболеваний в живоловушку попала хищница именно такого цвета.
«Возможно, её или её детей снова зафиксировали визуально. В других местах они не встречаются вовсе», — пояснил Арамилев.По его словам, в бассейне реки Аввакумовки в Ольгинском районе за 20 лет наблюдений не было ни поимки, ни встречи с подобными «выдрами-призраками». Лазовский район отличается от других мест Приморья наличием радоновых источников — возможно, они и становятся причиной генетических мутаций.
В центре «Амурский тигр» предположили, что у выдры на видео лейкизм — частичный альбинизм, при котором глаза сохраняют окраску, а кожа лишена цветного пигмента. Это не мешает зверю жить: он охотится в воде и прячется под нависающими берегами и завалами, поэтому цвет шерсти не имеет особого значения.