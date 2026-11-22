«Нишевый» и «воздухан»: стало известно, за какие слова снизят баллы на итоговом сочинении
Школьникам порекомендовали не использовать слова «нишевый», «воздухан» и «прайм-эра» в итоговом сочинении. Несмотря на популярность этих выражений в интернете и их попадание в список претендентов на звание слова 2026 года, в экзаменационной работе они будут считаться речевыми ошибками. Об этом РИА Новости рассказала эксперт Минпросвещения России, доктор филологических наук и профессор РГПУ имени А. И. Герцена Наталия Козловская.
По словам специалиста, употребление любого из трёх слов может негативно повлиять на результат по критерию № 4, который оценивает качество письменной речи. Козловская напомнила, что итоговое сочинение требует соблюдения определённых норм и строгих критериев. Кроме того, аргументы в работе разрешено приводить только из художественной литературы, поэтому популярный интернет-сленг в таком формате неуместен.
Интересно, что все три выражения ранее вошли в число претендентов на звание слова 2026 года по версии портала «Грамота.ру». В шорт-лист попали десять вариантов, среди которых также оказались «ИИ» и другие актуальные слова и выражения.
Итоговое сочинение российские школьники будут писать 2 декабря. Оно станет обязательным допуском к ЕГЭ-2027, поэтому выпускникам стоит внимательно отнестись не только к содержанию и аргументации, но и к выбору лексики.
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