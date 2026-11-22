22 ноября 2026, 20:56

Использование слова «нишевый» будет считаться ошибкой на итоговом сочинении

Фото: Istock / hxdbzxy

Школьникам порекомендовали не использовать слова «нишевый», «воздухан» и «прайм-эра» в итоговом сочинении. Несмотря на популярность этих выражений в интернете и их попадание в список претендентов на звание слова 2026 года, в экзаменационной работе они будут считаться речевыми ошибками. Об этом РИА Новости рассказала эксперт Минпросвещения России, доктор филологических наук и профессор РГПУ имени А. И. Герцена Наталия Козловская.