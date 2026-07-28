Эксперт объяснил, почему не стоит закупать продукты на месяцы вперед

28 июля 2026, 22:12

Большие запасы еды могут привести к лишним расходам и спровоцировать рост цен

Фото: Istock / Drazen Zigic

Постоянная покупка продуктов в больших объемах может оказаться невыгодной стратегией. Об этом Москве 24 рассказал эксперт банковского рынка Андрей Бархота, отметив, что чрезмерные закупки создают дополнительный ажиотажный спрос и могут влиять на стоимость товаров.





По словам специалиста, иметь небольшой запас продуктов дома — разумное решение. Он отметил, что даже при стабильной экономической ситуации возможны перебои с поставками или сезонный рост цен. Например, в определенные периоды может возникать повышенный спрос на отдельные товары для домашних заготовок.



Однако масштабные закупки, рассчитанные на месяцы или годы, эксперт считает неэффективными. Такие запасы требуют дополнительного места для хранения, а часть продуктов может испортиться, потерять качество или просто оказаться ненужной.





«Стоимость потребления и необходимые расходы растут быстрее, чем доходы, что актуализирует проблему запасов и экономии. Это главные мотивы, побуждающие использовать модель предварительной закупки», — объяснил Бархота.