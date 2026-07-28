Эксперт объяснил, почему не стоит закупать продукты на месяцы вперед
Постоянная покупка продуктов в больших объемах может оказаться невыгодной стратегией. Об этом Москве 24 рассказал эксперт банковского рынка Андрей Бархота, отметив, что чрезмерные закупки создают дополнительный ажиотажный спрос и могут влиять на стоимость товаров.
По словам специалиста, иметь небольшой запас продуктов дома — разумное решение. Он отметил, что даже при стабильной экономической ситуации возможны перебои с поставками или сезонный рост цен. Например, в определенные периоды может возникать повышенный спрос на отдельные товары для домашних заготовок.
Однако масштабные закупки, рассчитанные на месяцы или годы, эксперт считает неэффективными. Такие запасы требуют дополнительного места для хранения, а часть продуктов может испортиться, потерять качество или просто оказаться ненужной.
«Стоимость потребления и необходимые расходы растут быстрее, чем доходы, что актуализирует проблему запасов и экономии. Это главные мотивы, побуждающие использовать модель предварительной закупки», — объяснил Бархота.Оптимальным вариантом эксперт назвал запас примерно на одну-две недели. В него могут входить продукты длительного хранения — крупы, макароны, консервы и другие базовые товары. При этом закупаться сразу на месяц или несколько лет, по его мнению, не имеет практического смысла.