Итальянский турист облизал поручень в московском метро, удивившись его чистоте
Гость из Италии признался, что после поездки захотел снова вернуться в Москву
Итальянский турист Антонио Авелла стал героем вирусного ролика после того, как в московском метро облизал поручень, желая показать, насколько его впечатлила чистота столичной подземки. Видео быстро разлетелось по соцсетям и набрало около трех миллионов просмотров.
В беседе с Москвой 24 Авелла рассказал, что впервые приехал в Россию, чтобы навестить сына Джильдо, который уже несколько лет живёт в Москве. По словам туриста, российская столица приятно удивила его не только чистотой улиц и транспорта, но и атмосферой города.
Особенно итальянцу запомнилась прогулка по Москве-реке, виды на Москва-Сити, Парк Горького и «Лужники», где он наблюдал за музыкальными фонтанами.
«Очень понравилось, как фонтаны танцуют под музыку. Я смотрел на это и думал: люди просто наслаждаются моментом. А как всё чётко сделано, круто!» — поделился Антонио.Во время поездки он также побывал на ВДНХ, прогулялся по Арбату, попробовал русские блины и сфотографировался в шапке-ушанке на фоне матрёшек.
Сын туриста Джильдо ведёт блог о Москве и признаётся, что давно считает себя «итальянским москвичом». По его словам, больше всего в российской столице его привлекают безопасность, высокий уровень сервиса и комфорт.