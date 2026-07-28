Итальянский турист облизал поручень в московском метро, удивившись его чистоте

28 июля 2026, 21:09

Гость из Италии признался, что после поездки захотел снова вернуться в Москву

Фото: Istock / spacedrone808

Итальянский турист Антонио Авелла стал героем вирусного ролика после того, как в московском метро облизал поручень, желая показать, насколько его впечатлила чистота столичной подземки. Видео быстро разлетелось по соцсетям и набрало около трех миллионов просмотров.





В беседе с Москвой 24 Авелла рассказал, что впервые приехал в Россию, чтобы навестить сына Джильдо, который уже несколько лет живёт в Москве. По словам туриста, российская столица приятно удивила его не только чистотой улиц и транспорта, но и атмосферой города.



Особенно итальянцу запомнилась прогулка по Москве-реке, виды на Москва-Сити, Парк Горького и «Лужники», где он наблюдал за музыкальными фонтанами.





«Очень понравилось, как фонтаны танцуют под музыку. Я смотрел на это и думал: люди просто наслаждаются моментом. А как всё чётко сделано, круто!» — поделился Антонио.