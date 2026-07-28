Многодетная мама из Видного завоевала титул «Миссис Земля»
Людмила Секрий из Ленинского городского округа стала победительницей международного конкурса «Миссис Земля 2026». Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Многодетная мама из Видного обошла 40 участниц из разных стран и завоевала главный титул.
«Я благодарна жюри и моим соперницам за эти потрясающие пять конкурсных дней. Спасибо моей семье за невероятную поддержку, именно она стала главным двигателем моей победы. Победу я посвящаю каждой женщине, которая исполнила самую важную миссию на Земле – подарила миру новую жизнь. Хочу сказать каждой маме: любите себя, верьте в себя и никогда не забывайте о своих мечтах. Счастливая мама воспитывает счастливых детей, а счастливые дети создают лучшее будущее для всего мира», – сказала Людмила.
Финал международного конкурса состоялся в столице Малайзии Куала-Лумпуре. Людмила Секрий представила Россию после победы в национальных состязаниях. В пресс-службе рассказали, что Людмила Секрий 13 лет состоит в браке, воспитывает четырёх детей и руководит строительным бизнесом.
На международном конкурсе жительница Видного представляла Россию под девизом «Голос матерей». Она презентовала социальные инициативы, участвовала в дефиле и вечерних выходах.