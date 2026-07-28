В Роскачестве объяснили, какое питание поможет организму легче вернуться к рабочему режиму

28 июля 2026, 20:18

В Роскачестве рассказали, как быстрее восстановиться после отпуска

Фото: Istock / Drazen Zigic

Специалисты Центра компетенций по функциональному питанию Роскачества рассказали, как помочь организму быстрее адаптироваться после отпуска. По их словам, ключевую роль в восстановлении играют сбалансированное питание, достаточное потребление жидкости и постепенное возвращение к привычному режиму дня. Об этом сообщают «Известия».