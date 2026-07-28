В Роскачестве объяснили, какое питание поможет организму легче вернуться к рабочему режиму
Специалисты Центра компетенций по функциональному питанию Роскачества рассказали, как помочь организму быстрее адаптироваться после отпуска. По их словам, ключевую роль в восстановлении играют сбалансированное питание, достаточное потребление жидкости и постепенное возвращение к привычному режиму дня. Об этом сообщают «Известия».
Эксперты отметили, что после поездки организму требуется время, чтобы восстановить биологические ритмы. Для нормализации сна в вечерний рацион рекомендуют включать продукты, богатые триптофаном, — индейку, курицу, творог, сыр, орехи и бобовые. Также полезным может быть функциональный хлеб с повышенным содержанием витаминов и других питательных веществ.
Особое внимание специалисты советуют уделить питьевому режиму. По их словам, перелёты и жаркий климат часто приводят к обезвоживанию, которое усиливает чувство усталости. Восполнить недостаток жидкости помогут не только вода, но и напитки, содержащие витамины группы B.
Кроме того, после отпуска рекомендуется поддержать работу пищеварительной системы. Для восстановления микрофлоры кишечника подойдут кефир, натуральный йогурт без добавок и квашеная капуста. При этом в первую неделю после возвращения лучше отказаться от большого количества жирной пищи, сладостей и алкоголя.
В Роскачестве также подчеркнули, что готовиться к возвращению домой стоит ещё до окончания отпуска. За несколько дней до отъезда специалисты советуют постепенно возвращаться к привычному графику сна и питания, а после возвращения не перегружать организм и дать ему время спокойно адаптироваться.
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