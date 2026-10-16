Эксперт объяснил, почему в России чаще выявляют красную волчанку

16 октября 2026, 12:50

Больше всего случаев красной волчанки — в Тыве, Сибири и на Дальнем Востоке

Фото: istockphoto / megaflopp

В России увеличилось число впервые выявленных случаев красной волчанки, однако это не обязательно означает, что людей с заболеванием стало больше. Рост статистических показателей может быть связан с совершенствованием методов диагностики, которые позволяют распознавать болезнь на ранних стадиях.