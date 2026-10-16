Эксперт объяснил, почему в России чаще выявляют красную волчанку
В России увеличилось число впервые выявленных случаев красной волчанки, однако это не обязательно означает, что людей с заболеванием стало больше. Рост статистических показателей может быть связан с совершенствованием методов диагностики, которые позволяют распознавать болезнь на ранних стадиях.
Об этом NEWS.ru рассказал профессор Сеченовского университета, эксперт ВОЗ и президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Дёмин, сообщает «Сiбдепо».
Как отметил эксперт, попоказатель впервые установленных диагнозов вырос с 0,91 до 1,42 случая на 10 тыс. человек. Общая заболеваемость достигла 14,49 случая на 10 тыс. населения.
Наиболее высокие показатели распространённости красной волчанки отмечают в северных регионах России, Сибири и на Дальнем Востоке. Среди субъектов страны лидирует Республика Тыва.
Дёмин также сообщил, что раннее выявление заболевания позволяет своевременно начать лечение и повысить его эффективность. По мнению эксперта, совершенствование диагностических подходов могло повлиять на рост числа зарегистрированных случаев.
Читайте также: