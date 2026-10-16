IT-эксперт Зыков объяснил, почему опасно хранить пароли в заметках

16 октября 2026, 12:30

Для безопасного хранения данных нужны менеджеры паролей

Фото: istockphoto / michnik101

Хранение паролей в заметках на смартфоне, файлах Word и обычных текстовых документах может привести к потере доступа сразу к нескольким аккаунтам. Если устройство заразится вредоносной программой или попадёт в чужие руки, посторонние смогут получить доступ к сохранённым данным.





Об этом NEWS.ru рассказал главный редактор IT-издания «Рунет» Владимир Зыков, передает «Сiбдепо». Эксперт не рекомендует хранить пароли в незащищённых файлах и заметках. По его словам, злоумышленникам может быть достаточно найти такой документ и скопировать все сохранённые комбинации. При этом владелец устройства может даже не узнать о краже данных.



Вместо обычных записей Зыков советует использовать специальные менеджеры паролей. Такие программы хранят учётные данные в зашифрованном виде и требуют авторизации для доступа к ним. Кроме того, они могут автоматически генерировать сложные уникальные пароли для разных сайтов.

«На мой взгляд, наиболее разумный вариант — использовать специальные менеджеры паролей. По сути, это своеобразный цифровой сейф, в котором все данные хранятся в зашифрованном виде. При этом человеку достаточно запомнить один главный пароль, чтобы получить доступ ко всем остальным», — отметил Зыков.