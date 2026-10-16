Юристы объяснили, что делать при снятии с рейса из-за овербукинга
Авиакомпания может продать билетов больше, чем мест в самолёте, но отказать пассажиру с подтверждённым билетом в посадке из-за овербукинга — значит нарушить условия договора перевозки. Юристы объяснили, какие требования пассажир вправе предъявить перевозчику и как защитить свои права.
О том, как действовать в такой ситуации, «argumenti.ru» рассказали руководитель юридического департамента «Слетать.ру» Артём Гребенюк и доцент кафедры частного права ГУУ, кандидат юридических наук Владимир Попов.
По словам Гребенюка, российское законодательство прямо не регулирует овербукинг как основание для отказа в перевозке. Согласно статье 103 Воздушного кодекса РФ, авиакомпания обязана предоставить пассажиру место на рейсе, указанном в билете. Овербукинг не входит в перечень оснований для отказа в перевозке, предусмотренный статьёй 107 кодекса.
Если пассажира не пустили на борт, он может потребовать перелёт другим рейсом без доплаты или полный возврат стоимости билета, в том числе приобретённого по невозвратному тарифу. При задержке перевозки также можно требовать штраф в размере 100 рублей за каждый час просрочки, но не более 50% провозной платы, а также возмещения убытков.
На время ожидания пассажиру должны предоставить питание и гостиницу, если она необходима. Юрист советует запросить у авиакомпании письменное подтверждение отказа в посадке и сохранить чеки за дополнительные расходы.
Попов добавил, что пассажир также может требовать возмещения документально подтверждённых убытков и компенсации морального вреда. В предусмотренных законом случаях можно заявить требование о неустойке за нарушение сроков оказания услуги.
По словам юристов, при овербукинге авиакомпании могут ориентироваться на собственные правила выбора пассажиров для снятия с рейса. Гребенюк рекомендует регистрироваться онлайн сразу после открытия регистрации и приезжать в аэропорт заранее.
Если перевозчик предлагает добровольно отказаться от места и вылететь позже, не стоит подписывать такой отказ, пока пассажир не получит письменные условия альтернативной перевозки и компенсации. При вынужденном отказе в посадке важно сохранить билет, посадочный талон, справку от авиакомпании и документы, подтверждающие дополнительные расходы.
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