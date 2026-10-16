Юристы объяснили, что делать при снятии с рейса из-за овербукинга

16 октября 2026, 11:44

Юрист Гребенюк: при овербукинге можно требовать другой рейс или возврат денег

Фото: istockphoto / Dushlik

Авиакомпания может продать билетов больше, чем мест в самолёте, но отказать пассажиру с подтверждённым билетом в посадке из-за овербукинга — значит нарушить условия договора перевозки. Юристы объяснили, какие требования пассажир вправе предъявить перевозчику и как защитить свои права.