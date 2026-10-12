Эксперт объяснил, почему высокий доход не гарантирует богатства

12 октября 2026, 15:04

Финансист Темченко: миллионный заработок не защищает от безденежья

Фото: istockphoto / FabrikaCr

Высокая зарплата не гарантирует финансовой устойчивости: даже человек с доходом в миллион рублей в месяц может остаться без накоплений. Главное значение имеет не сумма заработка, а то, сколько денег остаётся после всех расходов.





Об этом Runews24 рассказал доктор финансов, профессор образования Максим Темченко. По словам эксперта, с ростом доходов люди часто начинают больше тратить: покупают более дорогие автомобили, выбирают жильё лучше и чаще путешествуют. В результате заработок может увеличиться в несколько раз, но собственный капитал так и не появится.



Темченко считает, что один из главных показателей финансового благополучия — разница между доходами и расходами. Если человек получает миллион рублей и полностью его тратит, его финансовый результат за месяц равен нулю.



При этом простое откладывание денег на крупную покупку ещё не означает создания капитала. Финансовая устойчивость появляется, когда часть заработка сохраняется и работает на будущее, а не расходуется исключительно на текущее потребление.



Эксперт не призывает отказываться от комфортной жизни ради накоплений. По его мнению, уровень жизни может расти вместе с доходами, однако капитал должен увеличиваться быстрее. Крупные покупки не должны обнулять все накопления и лишать человека финансовой подушки.



«У меня есть простое правило: «Хочешь машину — заработай на три». Не в буквальном смысле покупать три машины. Смысл в том, чтобы крупная покупка не обнуляла человека. Если все свободные деньги накопили и отдали за автомобиль — автомобиль появился, а финансовая устойчивость исчезла», — сказал Темченко.