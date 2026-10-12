Эксперт объяснил, почему высокий доход не гарантирует богатства
Высокая зарплата не гарантирует финансовой устойчивости: даже человек с доходом в миллион рублей в месяц может остаться без накоплений. Главное значение имеет не сумма заработка, а то, сколько денег остаётся после всех расходов.
Об этом Runews24 рассказал доктор финансов, профессор образования Максим Темченко. По словам эксперта, с ростом доходов люди часто начинают больше тратить: покупают более дорогие автомобили, выбирают жильё лучше и чаще путешествуют. В результате заработок может увеличиться в несколько раз, но собственный капитал так и не появится.
Темченко считает, что один из главных показателей финансового благополучия — разница между доходами и расходами. Если человек получает миллион рублей и полностью его тратит, его финансовый результат за месяц равен нулю.
При этом простое откладывание денег на крупную покупку ещё не означает создания капитала. Финансовая устойчивость появляется, когда часть заработка сохраняется и работает на будущее, а не расходуется исключительно на текущее потребление.
Эксперт не призывает отказываться от комфортной жизни ради накоплений. По его мнению, уровень жизни может расти вместе с доходами, однако капитал должен увеличиваться быстрее. Крупные покупки не должны обнулять все накопления и лишать человека финансовой подушки.
«У меня есть простое правило: «Хочешь машину — заработай на три». Не в буквальном смысле покупать три машины. Смысл в том, чтобы крупная покупка не обнуляла человека. Если все свободные деньги накопили и отдали за автомобиль — автомобиль появился, а финансовая устойчивость исчезла», — сказал Темченко.Темченко предлагает оценивать благосостояние с помощью простого вопроса: что произойдёт, если основной доход прекратится на год? Если человеку придётся быстро менять привычный образ жизни, продавать имущество или занимать деньги, его финансовая устойчивость остаётся низкой.
По мнению специалиста, высокий заработок позволяет комфортно жить сегодня, а накопленный капитал даёт возможность чувствовать себя увереннее в будущем.