Стало известно, когда риск укусов клещей снизится

12 октября 2026, 14:14

Учёный Роспотребнадзора: нимфы клещей могут встречаться в лесах до октября

Фото: istockphoto / cotuvokne

В октябре в российских лесах всё ещё можно встретить клещей. Молодые особи способны оставаться активными до похолодания, поэтому завершение лета не означает, что риск укусов исчез. Об этом РИА Новости рассказал ведущий научный сотрудник Института дезинфектологии Федерального научного центра гигиены имени Ф. Ф. Эрисмана Роспотребнадзора Михаил Алексеев, пишет «Сiбдепо».





По словам специалиста, продолжительность сезона активности зависит от климата региона и вида клещей. Взрослые таёжные клещи обычно появляются после таяния снега, а их активность заканчивается в июле–августе. Однако молодые особи — нимфы — могут встречаться и осенью.



«У таёжного клеща период активности взрослых особей начинается сразу после таяния снега и заканчивается в июле–августе. Но у нимф может также отмечаться небольшой подъём активности в конце лета. Эту фазу развития можно встретить вплоть до октября, пока температура лесной подстилки не снизится до плюс 9–10 градусов», — пояснил Алексеев.