Стало известно, когда риск укусов клещей снизится
Учёный Роспотребнадзора: нимфы клещей могут встречаться в лесах до октября
В октябре в российских лесах всё ещё можно встретить клещей. Молодые особи способны оставаться активными до похолодания, поэтому завершение лета не означает, что риск укусов исчез. Об этом РИА Новости рассказал ведущий научный сотрудник Института дезинфектологии Федерального научного центра гигиены имени Ф. Ф. Эрисмана Роспотребнадзора Михаил Алексеев, пишет «Сiбдепо».
По словам специалиста, продолжительность сезона активности зависит от климата региона и вида клещей. Взрослые таёжные клещи обычно появляются после таяния снега, а их активность заканчивается в июле–августе. Однако молодые особи — нимфы — могут встречаться и осенью.
«У таёжного клеща период активности взрослых особей начинается сразу после таяния снега и заканчивается в июле–августе. Но у нимф может также отмечаться небольшой подъём активности в конце лета. Эту фазу развития можно встретить вплоть до октября, пока температура лесной подстилки не снизится до плюс 9–10 градусов», — пояснил Алексеев.В южных регионах взрослые лесные клещи могут сохранять активность даже в холодное время года. В средней полосе их сезон обычно заканчивается с осенним похолоданием.
Специалист рекомендует соблюдать меры предосторожности при прогулках в лесах и парках. Для защиты от укусов следует выбирать закрытую одежду и обрабатывать её специальными средствами. После возвращения домой необходимо тщательно осмотреть кожу и вещи.
Если клещ присосался, его нужно правильно удалить и обратиться за медицинской помощью.