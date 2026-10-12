В Кузбассе врачи спасли жизнь женщине с опасной опухолью трахеи
В Кузбассе врачи помогли 65-летней женщине, у которой опухоль перекрыла две трети просвета нижнего отдела трахеи. Пациентка обратилась за медицинской помощью из-за затруднённого дыхания. Операцию провели специалисты Кузбасского клинического онкологического диспансера имени М. С. Раппопорта. Подробностями поделился министр здравоохранения региона Андрей Тарасов, сообщает «Сiбдепо».
Хирургическую бригаду возглавил Александр Миклин, руководивший специалистами торакального отделения № 1. Медикам предстояло удалить новообразование и восстановить соединение трахеи с обоими бронхами.
Во время операции анестезиологи применили раздельную интубацию левого бронха и метод временного апноэ — кратковременной остановки дыхания. По словам Тарасова, такая тактика подходит для проведения подобных сложных вмешательств.
Хирургам удалось удалить опухоль и восстановить проходимость дыхательных путей. Уже через сутки после операции пациентка смогла вставать с кровати и самостоятельно передвигаться.
На 12-й день женщину выписали домой. Её состояние оценили как удовлетворительное. По словам министра, дальнейшая терапия пациентке не требуется.
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