В Кузбассе врачи спасли жизнь женщине с опасной опухолью трахеи

12 октября 2026, 14:28

В Кузбассе 65-летняя пациентка попала в больницу с опухолью трахеи

Фото: istockphoto / Gumpanat

В Кузбассе врачи помогли 65-летней женщине, у которой опухоль перекрыла две трети просвета нижнего отдела трахеи. Пациентка обратилась за медицинской помощью из-за затруднённого дыхания. Операцию провели специалисты Кузбасского клинического онкологического диспансера имени М. С. Раппопорта. Подробностями поделился министр здравоохранения региона Андрей Тарасов, сообщает «Сiбдепо».