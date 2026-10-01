Невролог назвала эффективные и доступные способы замедлить старение мозга

01 октября 2026, 20:00

Невролог Бутенко: Замедлить старение мозга помогут сон и движение

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Начинать заботиться о мозге нужно задолго до первых жалоб на забывчивость. Об этом сообщила невролог Медицинского центра «Медин» Ольга Бутенко, передает «Лента.ру».