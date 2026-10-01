Невролог назвала эффективные и доступные способы замедлить старение мозга
Начинать заботиться о мозге нужно задолго до первых жалоб на забывчивость. Об этом сообщила невролог Медицинского центра «Медин» Ольга Бутенко, передает «Лента.ру».
По ее словам, старение мозга — это естественный процесс, который невозможно предотвратить. Однако его скорость зависит от состояния сердечно-сосудистой системы, рациона, уровня образования, хронических заболеваний, а также от физической и социальной активности.
Бутенко подчеркнула, что регулярные физические нагрузки являются ключевым фактором для поддержания здоровья мозга. Важно также отказаться от курения и своевременно лечить гипертонию, диабет и нарушения липидного обмена.
Невролог отметила, что мозгу необходима постоянная интеллектуальная стимуляция. При этом полезнее не решать каждый день одни и те же кроссворды, а осваивать новые навыки. Это могут быть изучение иностранного языка, игра на музыкальном инструменте или приобретение новых бытовых или профессиональных умений, заключила она.
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