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Невролог назвала эффективные и доступные способы замедлить старение мозга

Невролог Бутенко: Замедлить старение мозга помогут сон и движение
Фото: iStock/PIKSEL

Начинать заботиться о мозге нужно задолго до первых жалоб на забывчивость. Об этом сообщила невролог Медицинского центра «Медин» Ольга Бутенко, передает «Лента.ру».



По ее словам, старение мозга — это естественный процесс, который невозможно предотвратить. Однако его скорость зависит от состояния сердечно-сосудистой системы, рациона, уровня образования, хронических заболеваний, а также от физической и социальной активности.

Бутенко подчеркнула, что регулярные физические нагрузки являются ключевым фактором для поддержания здоровья мозга. Важно также отказаться от курения и своевременно лечить гипертонию, диабет и нарушения липидного обмена.

Невролог отметила, что мозгу необходима постоянная интеллектуальная стимуляция. При этом полезнее не решать каждый день одни и те же кроссворды, а осваивать новые навыки. Это могут быть изучение иностранного языка, игра на музыкальном инструменте или приобретение новых бытовых или профессиональных умений, заключила она.

Екатерина Коршунова

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