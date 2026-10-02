Стало известно о пользе черники и капусты для снижения воспаления при ожирении

02 октября 2026, 01:29

Nutrients: Черника и листовая капуста могут снизить показатели воспаления при ожирении

Фото: iStock/Vlad Antonov

Черника и листовая капуста могут помочь при ожирении, уменьшая показатели воспаления и уровень «плохого» холестерина — к таким выводам пришли исследователи из Университета Таскиги. Результаты их работы опубликовали в журнале Nutrients.