Стало известно о пользе черники и капусты для снижения воспаления при ожирении
Черника и листовая капуста могут помочь при ожирении, уменьшая показатели воспаления и уровень «плохого» холестерина — к таким выводам пришли исследователи из Университета Таскиги. Результаты их работы опубликовали в журнале Nutrients.
Эксперты решили провести эксперимент, в котором приняли участие 56 крыс с ожирением. На протяжении восьми недель их рацион обогащали порошками и экстрактами черники и листовой капусты. Специалисты отслеживали концентрацию глюкозы и холестерина в крови зверьков, а также маркеры воспаления.
Выяснилось, что новое питание повысило уровень «хорошего» холестерина HDL и снизило «плохой» LDL. Наиболее ярко выраженный эффект показал экстракт листовой капусты: содержание интерлейкина-6, одного из маркеров воспаления, у экспериментальной группы оказалось значительно ниже, чем в контрольной.
По мнению авторов исследования, фрукты и овощи, богатые биологически активными соединениями, могут помочь в нормализации обмена веществ и борьбе с воспалением при ожирении.
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