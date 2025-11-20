Глава РОАД Подщеколдин: Продажи новых авто в РФ упадут на 10-15 % в 2025 году

20 ноября 2025, 15:41

Фото: iStock/Fahroni

Глава Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин озвучил мрачный прогноз для автомобильного рынка. По его словам, в 2025 году объемы продаж новых легковых автомобилей снизятся на 10-15% по сравнению с 2024 годом, пишет ТАСС.