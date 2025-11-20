Глава РОАД Подщеколдин: Продажи новых авто в РФ упадут на 10-15 % в 2025 году
Глава Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин озвучил мрачный прогноз для автомобильного рынка. По его словам, в 2025 году объемы продаж новых легковых автомобилей снизятся на 10-15% по сравнению с 2024 годом, пишет ТАСС.
Эксперт ожидает, что они составят около 1,45 миллиона единиц, что он охарактеризовал как «критически нехороший» результат. Подщеколдин отметил, что российский рынок не сможет достичь показателей прошлого года.
Наиболее резкое падение продаж произошло в начале весны. В марте реализация легковушек упала на 45% в годовом выражении. К сентябрю ситуация улучшилась, однако уровень продаж все равно оказался ниже на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Аналитики продолжают следить за развитием ситуации, надеясь на возможное восстановление рынка в будущем.
