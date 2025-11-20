Россия лидирует в Европе по доле семей с четырьмя детьми
Россия занимает первое место в Европе по числу семей с четырьмя детьми. Об этом заявил сообщил ведущий научный сотрудник лаборатории политической демографии РАНХиГС при Президенте РФ Андрей Коротаев.
Как отметил эксперт в беседе с «Татар-информ», по доле семей с тремя детьми страна также опережает большинство стран Европы.
По словам Коротаева, многодетные семьи в России находятся в «благополучной» ситуации по европейским меркам. При этом по числу семей с двумя детьми РФ отстаёт от стран Евросоюза.
