Россия лидирует в Европе по доле семей с четырьмя детьми

Фото: iStock/standret

Россия занимает первое место в Европе по числу семей с четырьмя детьми. Об этом заявил сообщил ведущий научный сотрудник лаборатории политической демографии РАНХиГС при Президенте РФ Андрей Коротаев.



Как отметил эксперт в беседе с «Татар-информ», по доле семей с тремя детьми страна также опережает большинство стран Европы.

По словам Коротаева, многодетные семьи в России находятся в «благополучной» ситуации по европейским меркам. При этом по числу семей с двумя детьми РФ отстаёт от стран Евросоюза.

Иван Мусатов

