На Камчатке снизилось число сообщений о медведях
В Петропавловске-Камчатском за прошедшую неделю в диспетчерскую службу поступило три сообщения о медведях, два из которых подтвердились. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на мэрию города.
Неделей ранее местные жители уведомляли о десяти замеченных в населенных пунктах хищниках. Несмотря на уменьшение числа обращений, режим повышенной готовности, введенный из-за массового выхода медведей к людям, продолжает действовать.
С начала июня в городе специалисты ликвидировали 11 медведей, представлявших опасность для населения. Местных жителей призвали соблюдать осторожность и незамедлительно сообщать о появлении хищников в населенных пунктах.
Ранее сообщалось, что в Бурятии полицейские ликвидировали медведя, который вел себя агрессивно и мог напасть на посетителей кафе.
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