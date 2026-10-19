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На Камчатке снизилось число сообщений о медведях

ТАСС: три сообщения о медведях на Камчатке поступили за прошлую неделю
Фото: iStock/Piotr Krzeslak

В Петропавловске-Камчатском за прошедшую неделю в диспетчерскую службу поступило три сообщения о медведях, два из которых подтвердились. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на мэрию города.



Неделей ранее местные жители уведомляли о десяти замеченных в населенных пунктах хищниках. Несмотря на уменьшение числа обращений, режим повышенной готовности, введенный из-за массового выхода медведей к людям, продолжает действовать.

С начала июня в городе специалисты ликвидировали 11 медведей, представлявших опасность для населения. Местных жителей призвали соблюдать осторожность и незамедлительно сообщать о появлении хищников в населенных пунктах.

Ранее сообщалось, что в Бурятии полицейские ликвидировали медведя, который вел себя агрессивно и мог напасть на посетителей кафе.

Лидия Пономарева

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