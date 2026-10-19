На Камчатке снизилось число сообщений о медведях

19 октября 2026, 08:36

ТАСС: три сообщения о медведях на Камчатке поступили за прошлую неделю

Фото: iStock/Piotr Krzeslak

В Петропавловске-Камчатском за прошедшую неделю в диспетчерскую службу поступило три сообщения о медведях, два из которых подтвердились. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на мэрию города.