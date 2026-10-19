Раскрыта неочевидная опасность чужих флешек

19 октября 2026, 07:10

Найденная флешка может заразить компьютер без запуска файлов

Фото: iStock/BrianAJackson

Подключать к компьютеру флешки, найденные на улице или полученные от незнакомцев, опасно даже без открытия файлов. Журналист Дэвид Бак предупредил, что USB-накопитель способен содержать вредоносный код или скрывать устройство другого типа. Об этом сообщает How-To Geek.