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Раскрыта неочевидная опасность чужих флешек

Найденная флешка может заразить компьютер без запуска файлов
Фото: iStock/BrianAJackson

Подключать к компьютеру флешки, найденные на улице или полученные от незнакомцев, опасно даже без открытия файлов. Журналист Дэвид Бак предупредил, что USB-накопитель способен содержать вредоносный код или скрывать устройство другого типа. Об этом сообщает How-To Geek.



По словам Бака, часть гаджетов внешне выглядит как обычная флешка, однако компьютер распознает их как клавиатуру. После подключения такой носитель автоматически имитирует нажатия клавиш и вводит команды от имени пользователя.

Злоумышленники через подобное устройство способны загрузить опасные программы, изменить настройки системы или получить доступ к личной информации. Для атаки владельцу компьютера не требуется запускать документы или переходить по ссылкам.

Эксперт посоветовал не вставлять неизвестные USB-устройства в разъемы ноутбуков и ПК. Он отметил, что попытка установить владельца накопителя через его содержимое сама по себе создает риск заражения.

Дарья Осипова

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