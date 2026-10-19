Раскрыта неочевидная опасность чужих флешек
Подключать к компьютеру флешки, найденные на улице или полученные от незнакомцев, опасно даже без открытия файлов. Журналист Дэвид Бак предупредил, что USB-накопитель способен содержать вредоносный код или скрывать устройство другого типа. Об этом сообщает How-To Geek.
По словам Бака, часть гаджетов внешне выглядит как обычная флешка, однако компьютер распознает их как клавиатуру. После подключения такой носитель автоматически имитирует нажатия клавиш и вводит команды от имени пользователя.
Злоумышленники через подобное устройство способны загрузить опасные программы, изменить настройки системы или получить доступ к личной информации. Для атаки владельцу компьютера не требуется запускать документы или переходить по ссылкам.
Эксперт посоветовал не вставлять неизвестные USB-устройства в разъемы ноутбуков и ПК. Он отметил, что попытка установить владельца накопителя через его содержимое сама по себе создает риск заражения.
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