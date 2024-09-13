Эксперт объяснил, зачем собакам нужна трюковая дрессировка

Фото: iStock/Anna Reshetnikova
Каждый владелец собаки, вероятно, хоть раз замечал, как питомцы могут демонстрировать «зайку», складывать лапы перед мордой в «стеснительной позе» или передвигаться на задних лапах. Все эти навыки можно освоить через трюковую дрессировку.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» рассказал, что такое трюковая дрессировка и зачем она нужна собаке.
По его словам, трюковая дрессировка нравится практически каждому питомцу, она всегда очень увлекательна.
В процессе этой дрессировки вы разучиваете с питомцем разные интересные трюки, например, учите собаку ходить на задних лапах, считать, показывать «зайку», стесняться, двигаться по определенной траектории, добавил Голубев.
Он отметил, что важно не путать эту дрессировку с воспитанием. Президент Российской кинологической федерации пояснил, что существуют собаки, которые не умеют жить по правилам и не знают команд, чтобы обезопасить себя.
Однако, по его словам, они отлично умеют показывать, как танцевать или ходить на задних лапах. Трюковая дрессировка нужна не всем собакам, но быть воспитанным и социализированным должен каждый домашний пес.
Однако он поделился, что начинать такую дрессировку можно только после того, как питомец освоил необходимую базу.
Собака должна знать свою кличку, главные запрещающие команды, носить намордник, спокойно ходить на поводке, останавливаться и подходить по команде. Помимо этого, питомец должен знать правила проживания в доме, а также адекватно взаимодействовать с другими животными и людьми.
Трюковая дрессировка хороша тем, что питомец и хозяин в этот момент находятся в постоянном контакте, что способствует укреплению их взаимоотношений. Помимо этого, самое лучшее время для питомца, проведенное с хозяином, рассказал он.
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По его словам, трюковая дрессировка нравится практически каждому питомцу, она всегда очень увлекательна.
«Обучение в этом случае не связано с повседневным комфортном и решением поведенческих проблем, здесь речь больше про удовольствие и радость. Выученные команды питомец выполняет без ассоциаций с жесткой дисциплиной. Во время совместной работы с собакой укрепляется связь, улучшаются взаимоотношения. Собака получает положительные эмоции от хозяина и развивается при этом физически и умственно», – рассказал он добавив, что выучив пару трюков, вам всегда будет чем удивить своих знакомых или родных.
Что такое трюковая дрессировкаПо его словам, трюковая дрессировка является частью мотивационной бесконфликтной дрессировки. В этом случае обучение не связано с исправлением нежелательного поведения или освоением базовых команд. Здесь акцент делается не на строгой дисциплине, а на удовольствии и игре.
В процессе этой дрессировки вы разучиваете с питомцем разные интересные трюки, например, учите собаку ходить на задних лапах, считать, показывать «зайку», стесняться, двигаться по определенной траектории, добавил Голубев.
Фото: iStock/Wavetop
Он отметил, что важно не путать эту дрессировку с воспитанием. Президент Российской кинологической федерации пояснил, что существуют собаки, которые не умеют жить по правилам и не знают команд, чтобы обезопасить себя.
Однако, по его словам, они отлично умеют показывать, как танцевать или ходить на задних лапах. Трюковая дрессировка нужна не всем собакам, но быть воспитанным и социализированным должен каждый домашний пес.
Зачем собаке показывать трюкиПо мнению эксперта, трюковую дрессировку нужно попробовать, если вам нужен питомец не только для прогулок и отдыха на диване, но и для активного общения и совместного обучения. Это позволит вам научить своего любимца многим интересным вещам.
Фото: iStock/Irina Orlova
Однако он поделился, что начинать такую дрессировку можно только после того, как питомец освоил необходимую базу.
Собака должна знать свою кличку, главные запрещающие команды, носить намордник, спокойно ходить на поводке, останавливаться и подходить по команде. Помимо этого, питомец должен знать правила проживания в доме, а также адекватно взаимодействовать с другими животными и людьми.
Трюковая дрессировка хороша тем, что питомец и хозяин в этот момент находятся в постоянном контакте, что способствует укреплению их взаимоотношений. Помимо этого, самое лучшее время для питомца, проведенное с хозяином, рассказал он.
«Также трюковая дрессировка позволяет развивать собаку физически и интеллектуально. На здоровье любимца влияет множество факторов, один из которых ¾ это активный образ жизни и постоянное обучение новым навыкам. Любому питомцу не помешает лишняя активность с хозяином и умственная работа в процессе обучения командам», — заключил Голубев.
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Дарья Осипова