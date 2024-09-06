В Подмосковье с января зарегистрировали более 3,3 тыс. питомцев

Фото: пресс-службе Минсельхозпрода МО
В Московской области с начала года зарегистрировали более 3,3 тыс. домашних животных. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
«Помимо регистрации, на базе всех ветеринарных станций ведомства питомцев чипируют. Под кожу животному устанавливают безопасный и не доставляющий дискомфорта электронный чип. Питомцу присваивается номер, а информация о нем и хозяине заносится в базу данных. С случае потери можно быстро найти четвероногого друга и вернуть домой», – отметили в Минсельхозпроде.Там напомнили, что в конце августа в подмосковных парках запустили акцию, в ходе которой прямо во время прогулки можно чипировать, зарегистрировать и вакцинировать питомца.
Подробную информацию, адреса и время работы мобильных пунктов можно найти на сайте.
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Лора Луганская