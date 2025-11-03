Эксперт объяснила, чем опасен для зрения синий свет от экранов
Эксперт «Гемотест» Александра Филёва объяснила влияние синего света от экранов на глаза. По её словам, это свечение обладает высокой энергией и вызывает зрительную усталость, сухость и разрушение слёзной плёнки.
В беседе с «RT» Филёва заявила, что синий свет повреждает сетчатку. Это грозит ухудшением зрения с возрастом. Она указала, что электромагнитные поля устройств перегружают нервную систему, вызывая усталость и головные боли.
Для снижения рисков эксперт советует размещать экран на расстоянии 60-100 см, чтобы смотреть на него слегка вниз.
«Яркость и контрастность экрана нужно настроить так, чтобы изображение было комфортным для глаз — не слишком ярким и не слишком тусклым, желательно совпадающим с уровнем окружающего освещения в помещении», — рассказала она.Помимо этого, Филёва рекомендует делать часовые перерывы, использовать увлажняющие капли и очки с синим фильтром.