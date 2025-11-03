«Как ослы»: В РПЦ раскритиковали стремление россиян к материальному благополучию

03 ноября 2025, 17:37

Иерей РПЦ Андрей Струцкий осудил стремление россиян к материальному благополучию

Фото: Istock/Bogdan Kurylo

Священник Русской православной церкви Андрей Струцкий в ходе публичной лекции сравнил соотечественников с ослами. Видео с выступлением священнослужителя опубликовал Telegram-канал «РОСТОВ ПАПА РОСТОВ-НА-ДОНУ».





Струцкий раскритиковал россиян за то, что они ставят материальные блага выше духовности. Он заявил, что сейчас растёт число людей, которых кормят, как «ослов», и которые ничего не хотят делать.

«Никакие заповеди им не нужны, потому что всё это идёт против желудка «осла». «Осел» говорит, я хочу отдыхать, есть, пить и веселиться... Поэтому христианство сейчас умаляется, потому что таких вот «ослов» всё больше и больше», — высказался иерей РПЦ.

