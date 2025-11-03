Нутрициолог рассказала, как правильно питаться осенью
Нутрициолог Леонова: важно придерживаться регулярного режима питания
Нутрициолог Галина Леонова назвала главные принципы питания на осень.
В беседе с «RuNews24.ru» Леонова заявила, что снижение активности осенью не всегда требует большого количества калорий. Она советует есть нежирное мясо, рыбу, молочные продукты и яйца, но ограничивать жирное мясо и копчёности.
Чтобы согреться, нутрициолог рекомендует горячие блюда, например, овощные супы с растительным маслом. Помимо этого, полезны согревающие чаи с ягодами и травами.
«Важно избегать алкоголя и сахара, однако немного мёда может стать отличной альтернативой. Водный баланс стоит поддерживать, не забывая о простой воде как на прогулках, так и в домашних условиях», — отметила эксперт.Леонова посоветовала есть 400 граммов овощей и фруктов в день. Для энергии она рекомендует крупы и цельнозерновые продукты, а не сладости и белую муку.