Нутрициолог рассказала, как правильно питаться осенью

Нутрициолог Леонова: важно придерживаться регулярного режима питания
Нутрициолог Галина Леонова назвала главные принципы питания на осень.



В беседе с «RuNews24.ru» Леонова заявила, что снижение активности осенью не всегда требует большого количества калорий. Она советует есть нежирное мясо, рыбу, молочные продукты и яйца, но ограничивать жирное мясо и копчёности.

Чтобы согреться, нутрициолог рекомендует горячие блюда, например, овощные супы с растительным маслом. Помимо этого, полезны согревающие чаи с ягодами и травами.

«Важно избегать алкоголя и сахара, однако немного мёда может стать отличной альтернативой. Водный баланс стоит поддерживать, не забывая о простой воде как на прогулках, так и в домашних условиях», — отметила эксперт.
Леонова посоветовала есть 400 граммов овощей и фруктов в день. Для энергии она рекомендует крупы и цельнозерновые продукты, а не сладости и белую муку.
