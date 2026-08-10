Эксперт объяснила, как не отравиться при спуске в погреб с гнилой картошкой

10 августа 2026, 06:03

Биотехнолог Золотарева: В погреб с картофелем нельзя спускаться при сладковатом запахе

Фото: iStock/Alexandr Lebedko

При спуске в погреб, где мог прогнить картофель, нужно соблюдать строгие правила, иначе можно потерять сознание или отравиться. Об этом предупредила в беседе с «Газетой.Ru» кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.