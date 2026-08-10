Эксперт объяснила, как не отравиться при спуске в погреб с гнилой картошкой
При спуске в погреб, где мог прогнить картофель, нужно соблюдать строгие правила, иначе можно потерять сознание или отравиться. Об этом предупредила в беседе с «Газетой.Ru» кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.
Она подчеркнула, что картофель начинает портиться из-за высокой влажности, плохой вентиляции и неправильной температуры. В процессе разложения микроорганизмы поглощают кислород и выделяют углекислый газ, который тяжелее воздуха и скапливается внизу.
Если перед спуском чувствуется сладковатый или затхлый запах, который не выветривается, это признак накопившихся продуктов распада. Вдыхание подобной смеси раздражает слизистые и может вызвать головокружение, слабость или жжение в носу. Лезть в погреб сразу нельзя — нужно оставить люк открытым для проветривания минимум на сутки, пояснила «Газете.Ru» Золотарева.
Ускорить процесс можно с помощью вентилятора, направив поток воздуха вниз, чтобы вытеснить углекислый газ. Но даже после проветривания спускаться следует только со страховкой — прочной верёвкой, закреплённой вокруг грудной клетки. Также обязательно присутствие напарника, который сможет при необходимости вытащить пострадавшего, не рискуя своим здоровьем.
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