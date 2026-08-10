Водитель и пассажир легковушки пострадали в ДТП с поездом в Чите

10 августа 2026, 04:50

Фото: iStock/Motortion

В Чите на железнодорожном переезде столкнулись автомобиль и поезд, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе Забайкальской железной дороги.





Авария случилась в ночь с 9 на 10 августа на станции Чита-1. По предварительным сведениям, легковой автомобиль выехал на переезд, когда поезд совершал маневровые передвижения. Машина столкнулась с хвостовым вагоном подвижного состава.





«В результате ДТП схода нет. На движение других поездов происшествие не повлияло», — говорится в материале.