Водитель и пассажир легковушки пострадали в ДТП с поездом в Чите
В Чите на железнодорожном переезде столкнулись автомобиль и поезд, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе Забайкальской железной дороги.
Авария случилась в ночь с 9 на 10 августа на станции Чита-1. По предварительным сведениям, легковой автомобиль выехал на переезд, когда поезд совершал маневровые передвижения. Машина столкнулась с хвостовым вагоном подвижного состава.
«В результате ДТП схода нет. На движение других поездов происшествие не повлияло», — говорится в материале.Пассажиру авто оказали помощь на месте, в то время как получившего травмы водителя легковушки госпитализировали. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, которые выясняют все детали инцидента.
Ранее «Радио 1» передавало, что десять туристов оказались отрезанными от выхода в Юрьевских пещерах из-за внезапного ливня. Инцидент случился днём 9 августа в Камско-Устьинском районе. Cильный дождь вызвал резкий подъём воды, которая начала затапливать подземные ходы, а бурный поток принёс стволы деревьев, перекрывшие вход в пещеру. Подробности читайте в нашем материале.