СК начал проверку после гибели двух человек при пожаре в частном доме на Сахалине

10 августа 2026, 03:49

Фото: iStock/Kara Capaldo

В сахалинском городе Холмске при тушении частного дома обнаружили тела мужчины и женщины. Об этом в ночь на 10 августа сообщили в канале «Следком_Сахалин» на платформе MAX.