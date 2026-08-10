СК начал проверку после гибели двух человек при пожаре в частном доме на Сахалине
В сахалинском городе Холмске при тушении частного дома обнаружили тела мужчины и женщины. Об этом в ночь на 10 августа сообщили в канале «Следком_Сахалин» на платформе MAX.
Пожар вспыхнул вчера в доме на улице Рабочей. После ликвидации огня спасатели нашли останки 40-летнего мужчины и 43-летней женщины. Осмотр места происшествия показал, что признаки насильственной смерти у погибших отсутствуют. Специалисты проведут судебно-медицинску экспертизу.
В настоящий момент выясняются точные причины возгорания и все обстоятельства трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Китае из-за мощного тайфуна эвакуировали около миллиона человек. Опасная стихия, получившая название «Долфин», привела к отмене более тысячи авиарейсов и введению высшего уровня чрезвычайной ситуации. Подробности читайте здесь.
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