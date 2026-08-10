Десять туристов застряли в пещере в Татарстане из-за разбушевавшейся стихии
Десять туристов оказались отрезанными от выхода в Юрьевских пещерах из-за внезапного ливня. Об этом сообщили в канале «ГУ МЧС России по Республике Татарстан» на платформе MAX.
Стихия разыгралась днём 9 августа в Камско-Устьинском районе: сильный дождь вызвал резкий подъём воды, которая начала затапливать подземные ходы, а бурный поток принёс стволы деревьев, перекрывшие вход в пещеру. Группа из десяти человек оказалась внутри пещер. Их маршрут не был зарегистрирован в МЧС, поэтому спасатели узнали о случившемся только после того, как угроза стала реальной.
К месту происшествия немедленно выдвинулись пожарные из Камского Устья, поисково-спасательные отряды из Буинска и Казани, а также сотрудники МВД и бригада скорой помощи. Специалисты подготовились к эвакуации, однако все десять туристов сумели самостоятельно выбраться на поверхность до начала спасательной операции. Медицинская помощь им не потребовалась.
В МЧС напомнили, что опасность в пещерах создают особенности рельефа, погодные условия и неподготовленность самих путешественников. Чтобы избежать подобных инцидентов, спасатели советуют заранее изучать прогноз, трезво оценивать свои силы и обязательно регистрировать группу перед походом.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Чечне родственники приехали отдыхать на берег Сунжи и утонули, спасая подростка. Предварительно, причиной трагедии могла стать опасная яма в русле реки, в которую попал несовершеннолетний во время купания.
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