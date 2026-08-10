Десять туристов застряли в пещере в Татарстане из-за разбушевавшейся стихии

10 августа 2026, 00:47

Десять туристов отправились в Юрьевскую пещеру и застряли внутри из-за мощного ливня

Фото: кадр из канала в MAX «ГУ МЧС России по Республике Татарстан»/@mchs_tatarstan

Десять туристов оказались отрезанными от выхода в Юрьевских пещерах из-за внезапного ливня. Об этом сообщили в канале «ГУ МЧС России по Республике Татарстан» на платформе MAX.