Россиян предупредили о мошенничестве с новогодними подарками и арендой домов
Перед Новым годом злоумышленники могут активнее обманывать людей под видом продавцов подарков, арендодателей и курьеров. Об этом предупредил бизнес-аналитик, преподаватель Колледжа мировой экономики и передовых технологий Александр Высоких.
В беседе с «Газетой.Ru» эксперт посоветовал насторожиться, если владелец загородного дома предлагает жилье на праздники по необычно низкой цене и торопит внести предоплату. Прежде чем отправить деньги, стоит проверить объявление и получателя платежа.
Билеты на праздничные мероприятия и подарочные сертификаты Высоких рекомендовал покупать на сайтах организаторов или у проверенных продавцов. Если же незнакомец звонит с сообщением о неожиданном подарке и просит назвать код из СМС, разговор лучше прекратить. Сведения о доставке можно проверить самостоятельно в приложении магазина или через его службу поддержки.
Еще одна схема связана с подделкой голоса при помощи искусственного интеллекта. Если знакомый прислал голосовое сообщение с просьбой срочно перевести деньги, аналитик советует перезвонить ему на привычный номер и уточнить ситуацию.
По сведениям Центробанка, за июль — сентябрь 2026 года мошенники провели 477,4 тыс. операций и похитили более 7,2 млрд рублей. Высоких отметил, что особенно крупный ущерб грозит людям, которых злоумышленники убеждают взять кредит или отправить им накопления.
Если человек уже перевел средства или раскрыл платежные данные, ему следует как можно скорее обратиться в банк по официальному номеру.
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