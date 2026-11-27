27 ноября 2026, 07:15

Перед Новым годом мошенники будут обманывать под видом продавцов

Фото: iStock/Julia Klueva

Перед Новым годом злоумышленники могут активнее обманывать людей под видом продавцов подарков, арендодателей и курьеров. Об этом предупредил бизнес-аналитик, преподаватель Колледжа мировой экономики и передовых технологий Александр Высоких.