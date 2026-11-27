Врач предупредила об опасных последствиях дефицита витаминов
Нельзя назвать один витамин, недостаток которого опаснее всех: последствия зависят от возраста, здоровья и степени нехватки. Об этом сообщила врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» Светлана Бурнацкая, передает «Лента.ру».
Недостаток витамина B12 представляет серьёзную угрозу, так как может вызвать анемию, проблемы с нервной системой, ухудшение памяти, онемение конечностей и нарушение координации. Согласно мнению специалиста, неврологические осложнения способны возникнуть даже при отсутствии выраженной анемии. Врач подчеркнула, что если не выявить проблему вовремя, некоторые изменения будут необратимыми.
По её словам, дефицит витамина D негативно сказывается на костной и мышечной системах, ухудшая усвоение кальция, снижая прочность костей и увеличивая риск переломов. У детей недостаток этого элемента может привести к рахиту, а у взрослых — к остеомаляции.
Терапевт отметила, что дефицит витамина B1 особенно опасен при длительном употреблении алкоголя и недостаточном питании. Он способен вызвать серьёзные нарушения в работе нервной системы и сердца.
Врач добавила, что недостаток витамина C при выраженной нехватке может привести к цинге, сопровождающейся кровоточивостью дёсен, медленным заживлением ран и ломкостью сосудов. Бурнацкая заключила, что витаминная недостаточность часто не проявляется очевидными симптомами: усталость, раздражительность, выпадение волос и снижение работоспособности могут быть вызваны множеством причин.
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