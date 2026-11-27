27 ноября 2026, 08:19

Врач Бурнацкая: Последствия дефицита витаминов D, B1 и C зависят от возраста

Фото: iStock/monticelllo

Нельзя назвать один витамин, недостаток которого опаснее всех: последствия зависят от возраста, здоровья и степени нехватки. Об этом сообщила врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» Светлана Бурнацкая, передает «Лента.ру».